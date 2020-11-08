"مياه لمليون مواطن".. الملك الأردني يفتتح مشروع جر مياه وادي العرب... صور وفيديو

وقام الملك الأردني بتدشين المشروع من خلال فتح العنفة الأولى لمشروع جر مياه "وادي العرب 2" في منطقة المنشية بالشونة الشمالية.

وبحسب موقع "المملكة" الأردني، فإن المشروع يهدف إلى "تحسين التزويد المائي لنحو 1,1 مليون مواطن في محافظات الشمال".

وكان وزير المياه والري الأردني، حازم الناصر، قد أعلن في وقت سابق، البدء بتنفيذ اعمال المرحلة الثانية من مشروع جر مياه وادي العرب لتزويد محافظات الشمال بكميات مياه إضافية بطاقة تقدر بحوالي 30 –45.

Advertisements

وبحسب موقع وزارة الري، تبلغ تكلفة المشروع، الذي سيستمر العمل فيه لغاية عام 2028، حوالي 305 مليون دولار أمريكي.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يعد أحد أهم المشاريع الحيوية لسد العجز المائي، وهو تتويج لتعاون الحكومة الأردنية مع الاتحاد الاوروبي وفرنسا.