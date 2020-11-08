“الصحة”: تسجيل 363 إصابات جديدة بكورونا

‫ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد 8 نوفمبر 2020، تسجيل 363 اصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 350592 حالة . وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 420 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 337386 حالة ولله الحمد. وأكدت “الصحة” تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5540 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7666 والحالات الحرجة 757 .

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