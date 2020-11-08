شكرا لقرائتكم خبر عن تُطبق خلال أيام في جدة والرياض والدمام.. تعرف على قيمة مخالفة عدم الالتزام بالمسارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية ، عن قيمة مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق ، وذلك مع قرب تطبيقها على الطرق في كل من: الرياض، والدمام، وجدة .

ووفقاً لـ “الوطن” ، فإن إدارة المرور جدولت المخالفات المرورية ولائحة الجزاءات حسب المخالفة وتأثيرها على السلامة العامة ، وتتدرج الغرامة المالية للمخالفات المرورية في الجدول، حيث تبدأ من 150 ريالا، وترتفع القيمة بحسب المخالفة ، وتبلغ قيمة عدم التقيد بتنظيمات السير على الطرق 150 ريالا، وقيمة مخالفة عدم التقيد بتنظيمات السير عند التقاطعات 300 ريال.

وسيكون الرصد من خلال أجهزة تقنية ذكية، طورتها الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل (تحكم) من أجل رصد المركبات المخالفة وتصويرها.