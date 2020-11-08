المرزوقي يستعيد الذكريات مع بايدن ويؤكد: متعاطف مع تونس وثورتها

ونشر المرزوقي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة للقاء جمعه بجو بايدن في شهر أغسطس/ آب عام 2014، وقال إن الأخير أكد له ''تعاطفه مع تونس وثورتها السلمية الديمقراطية'".

وفاز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد منافسة شرسة مع الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، الذي يرفض حتى الآن الاعتراف بهزيمته في السباق الرئاسي.