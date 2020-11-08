"لكم تصنيفكم ولنا تصنيفنا"... باسيل: هذه العبارة كانت سبب العقوبات الأمريكية ضدي

وقال في كلمة له تعقيبا على العقوبات الأمريكية: "تذكرون زيارة الوزير بومبيو للبنان وقوله أمامي بوزارة الخارجية إنّ حزب الله هو حزب إرهابي، وجوابي الطبيعي له كان أنّ حزب الله هو حزب لبناني- تصنيفكم لكم وتصنيفنا لنا".

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وبحسب موقع ليبانون ديبايت أكد باسيل أن وزير الخارجية الأمريكي طلب منه ترك حزب الله ومواجهته، مشددا على أنه رفض ذلك، وشرح له أن هذا يؤدّي إلى عزل الشيعة أي أنه يؤدّي الى فتنة داخلية.

وسأل باسيل وزير الخارجية الأمريكي قائلا: هل نجدك مكانك بالخارجية عندما تقع الفتنة لتساعدنا بمنع إراقة الدماء؟ مؤكدا أن جوابه أنّه لا يعرف، مضيفا: ولمّا سألته هل تضمن عدم وقوع الفتنة؟ كان جوابه بالنفي.

وأكد باسيل أن رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أبلغه أنّ مسؤولا أمريكيا كبيرا اتصل به وطلب منه ضرورة فك علاقة التيار الوطني الحرّ بحزب الله فوراً، وطلب منه أن يبلّغني بعجالة الأمر، وإلاّ ستفرض عليّ عقوبات أميركية بعد 4 أيّام.

وأوضح أن ردّة فعله الطبيعية كانت أنّ الأمور لا تمشي معه بهذا الشكل، مؤكدا على رفضه لهذه المطالب، لمخالفتها مبدأ أساسيا من مبادئ التيار وهو رفضه أخذ تعليمات من أي دولة خارجيّة، قائلا: "إذا قبلنا بأن تمشي العلاقة معنا بهذا الشكل، نصير مثل غيرنا، بمعنى أن نقبل تنفيذ أوامر وتعليمات ونصير عملاء".