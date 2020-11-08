مصر... تحذير من غرامة 2 مليون جنيه عند مخالفة تلك القواعد

وقال جهاز حماية المستهلك المصري في بيان نقله موقع "مصراوي" إنه يحذر كافة الموردين والمصنعين والبائعين ومقدمي الخدمات، من الترويج لتخفيضات وهمية لجذب المستهلكين فيما يسمى بـ"الجمعة البيضاء"، والمعروفة عالميا باسم "الجمعة السوداء" (بلاك فرايدي).

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وقال الجهاز إن هذا يأتي ضمن الإجراءات التي يتخذها "حماية المستهلك" لضمان تطبيق القانون وعدم الإخلال بمعايير السلامة لصيانة حقوق المستهلك.

ونقل البيان عن رئيس جهاز حماية المستهلك قوله "سنقوم بمراقبة الأسواق خلال تلك الفترة، والتأكد من صحة العروض المعلن عنها للمستهلكين، والتأكد من عدم تضمينها أي بيانات أو ادعاءات كاذبة حول ووجود تخفيضات بأسعار المنتجات المعلن عنها، وكذلك سيتم التحقق من الأسعار قبل وبعد التخفيضات من واقع سجلات وفواتير السلاسل والمحلات المشتركة في عروض تخفيضات الجمعة البيضاء".

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الجهاز سيتصدى لمخالفات الإعلان المضلل التي قد يرتكبها بعض الموردين استغلالًا لموسم تخفيضات الجمعة البيضاء، في ضوء نص الماده (9) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتي تلزم المورد والمعلن بتجنب أي سلوك خادع ينصب على عدد من العناصر، منها الإعلان عن وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة بما يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك ووقوعه في خلط أو غلط، مشددًا على أن عقوبة الإعلان المضلل تصل إلى الغرامة بمبلغ لا يقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك استمرار جهود الجهاز؛ لصون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي للبلاد.