القوات العراقية تعثر على كدس للعتاد والعبوات غربي البلاد

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية " استمرارا للقيام بالعمليات الاستباقية ضد ما تبقى من فلول "داعش" الإرهابي، وبالتتسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة واستخبارات الفوج الثاني لواء المشاة الآلي 30 من العثور على كدس للأعتدة والمتفجرات والصواريخ والعبوات الناسفة في قرية الرومية بقضاء القائم".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.