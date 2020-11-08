الحريري يهنئ بايدن وهاريس على فوزهما بالانتخابات الأمريكية

وكتب الحريري على "تويتر"، اليوم الأحد "تهانينا القلبية للرئيس المنتخب جو بايدن، ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس". ​وأضاف "أنا واثق من أن الصداقة التاريخية بين بلدينا ستستمر. طاقة جديدة لتقديم حلول للمشاكل". وفاز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد منافسة شرسة مع الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، الذي يرفض حتى الآن الاعتراف بهزيمته في السباق الرئاسي.

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