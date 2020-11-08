باسيل: سبق وحذرت أمريكا من خطورة التخلي عن "حزب الله"

وقال باسيل في مؤتمر صحفي نقلته وكالة "رويترز": "عندما طلبت أمريكا مني التخلي عن حزب الله قلت إن هذا سيؤدي لشقاق داخلي".

وأردف باسيل بقوله "قلت لأمريكا لسنا عملاء، نحن نريد أن نكون أصدقاء".

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وأكمل قائلا "قبل العقوبات طلبت أمريكا مني أربعة أشياء بينها إنهاء العلاقات مع حزب الله".

وتابع وزير الخارجية اللباني السابق: "نتحمّل الظلم لنبقى أحرارا بوطننا ولنحمي لبنان من الشرذمة والاقتتال".

وأشار زعيم التيار الوطني الحر اللبناني إلى أنه "بين عقوبات تطالني وحماية سلامنا الداخلي الخيار لم يكن صعبا".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت عن فرضها عقوبات على جبران باسيل.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، بحسب بيان منشور عبر موقعها الرسمي، إنه تم فرض عقوبات على السياسي اللبناني، جبران باسيل، صهر الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس "التيار الوطني الحر".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد قالت، في تقرير سابق، إن الإدارة الأمريكية ستفرض العقوبات على المسؤول اللبناني البارز، في محاولة للحد من نفوذ "حزب الله"، على السلطة اللبنانية.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر مطلع، أن العقوبات قد تمت الموافقة عليها عن طريق وزارة الخزانة الأمريكية ووزير الخارجية، مايك بومبيو، الذي من المتوقع أن يكشف عن العقوبات في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت، في سبتمبر/أيلول الماضي، وزيرين لبنانيين سابقين مقربين من "حزب الله" على القائمة السوداء.