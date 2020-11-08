جبران باسيل يرد على العقوبات الأمريكية ويكشف ماذا أبلغه الرئيس اللبناني

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وقال باسيل، في كلمة تلفزيونية، "لا أملك أي حساب مصرفي أو أملاك خارج لبنان وسأوكل محاميا أمام القضاء الأمريكي لإلغاء العقوبات المفروضة عليّ وسأطالب بالتعويضات".

وتابع: أن "هناك اختلافات كثيرة بين التيار الوطني الحر مع "حزب الله" بما فيها وجود إسرائيل لكن لا إيران تفرض علينا عقوبات ولا حزب الله يقمعنا".

وتابع باسيل "تبلّغت من رئيس الجمهورية إن مسؤولا أمريكيا كبيرا اتصل به وطلب منه ضرورة فك علاقة التيار الوطني الحرّ بحزب الله فوراً، وطلب منه أن يبلّغني بعجالة الأمر.

ودعا رئيس التيار الوطني الحر اللبناني، أنصاره إلى عدم الإقدام على فعل غير مسؤول مثل التظاهر أمام السفارة الأمريكية في بيروت، وقال: "أطلب من التيار أن يبقى على مستوى المسؤولية وألا يقوم بأي تحرك غير مسؤول، وألا يصير هناك أي تفكير بتحرك نحو السفارة الأمريكية".

وتابع أنه لا يجب أن يتم التخلي أبدا عن "صداقتنا مع شعوب ودول بسبب أخطاء تأتي وتذهب، في وقت تبقى فيه الشعوب".

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت عن فرضها عقوبات على جبران باسيل. وقالت، بحسب بيان منشور عبر موقعها الرسمي، إنه تم فرض عقوبات على السياسي اللبناني، جبران باسيل، صهر الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس "التيار الوطني الحر".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد قالت، في تقرير سابق، إن الإدارة الأمريكية ستفرض العقوبات على المسؤول اللبناني البارز، في محاولة للحد من نفوذ "حزب الله"، على السلطة اللبنانية.