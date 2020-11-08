وزير الصحة الجزائري: هذه هي الوظائف المتاحة في العام المقبل

وقال بوزيد، إنه بعد وضع مؤسسات صحية جديدة حيز الخدمة تم إتاحة مجموعة من الوظائف للعام 2021.

© REUTERS / RAMZI BOUDINA

جاء ذلك بحسب صحيفة النهار الجزائرية خلال عرض الوزير الجزائري لميزانية القطاع بالمجلس الشعبي الوطني، مؤكدا أن المناصب الجديدة شملت 1800 ممارس مختص.

وأضاف أن من ضمن الوظائف المتاحة 600 طبيب عام، 9150 شبه طبي، 500 معاون إداري وكذا 130 متصرف و100 أخصائي نفساني.

وأوضح أنه سيتم فتح 100 منصب بيولوجي و1400 أعوان متقاعدين، إلى جانب 12 ألف في إطار إدماج حاملي الشهادات الجامعية.

وأشار الوزير إلى أن النفقات المخصصة للوقاية تم الاحتفاظ بها بقيمة 10096130000 دينار جزائري.

وقال بوزيد إن إجمالي اعتمادات ميزانية قطاع الصحة لسنة 2021 قدرت بـ 527961509000 دينار، أي بزيادة تقدر بـ 2.42 بالمائة مقارنة بميزانية 2020.

وبحسب الوزير قدرت النفقات المخصصة لمستخدمي المؤسسات الصحية في إطار قانون مالية 2021 ” 34856364500 دينار.

كما تم رصد مبلغ 105658151000 دينار جزائري كنفقات تسيير المؤسسات الصحية .

وأوضح الوزير أن ميزانية التجهيز لنفس السنة المالية شهدت انخفاضا معتبرا بسبب إعطاء الأولوية لإنهاء المشاريع الجارية، وتعليق تسجيل البرامج الجديدة إلا في حالات الضرورة، ناهيك عن تحديد مسار اعتمادات الدفع لتمويل المشاريع قيد الإنجاز والبرامج الجديدة ذات الأولوية.