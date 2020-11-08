صحيفة عبرية: محمود عباس بعث رسالة لبايدن نقلتها عدة جهات

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن عباس أرسل رسالة إلى جو بايدن مفادها بأنه مستعد للعودة إلى المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة مع إسرائيل من النقطة التي توقفت عندها عام 2016.

وأفادت الصحيفة بأن هذه الرسائل نقلت لبايدن عبر عدة جهات في الأيام الأخيرة، مع تأكيد أنه الأوفر حظا لرئاسة الولايات المتحدة، قبيل صدور النتائج النهائية بفوزه، فعليا.

وفي السياق نفسه، هنأ الرئيس الفلسطيني، اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بفوزه بالانتخابات الرئاسية، ونائبته المنتخبة كامالا هاريس.

وأفادت وكالة "وفا"، صباح اليوم الأحد، بأن الرئيس عباس قد أعرب عن تطلعه للعمل مع بايدن وإدارته، من أجل تعزيز العلاقات الفلسطينية الأمريكية وتحقيق الحرية والاستقلال والعدالة والكرامة للشعب الفلسطيني، وكذلك للعمل من أجل السلام والاستقرار والأمن للجميع في منطقتنا والعالم.

​وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت، مساء أمس السبت، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد، بعدما حصل بايدن على أصوات من المجمع الانتخابي مكنته من الفوز، ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.