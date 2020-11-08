تحذيرا من ديسمبر ويناير... الصحة المصرية: وفيات كورونا تصل إلى 3 أضعاف

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وقالت الدكتورة هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي، إن جميع الأطباء جاهزون للعمل تحت أي ظرف طارئ لمواجهة فيروس كورونا ، مضيفة أنه "يجب على المواطنين اتباع الإجراءات الطبية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا وأن الكمامة هي السبيل الوحيد الذي تحمي بشكل كبير ويجب الحرص أثناء التواجد في الأماكن المغلقة بارتداء الكمامة وغسل اليدين".

وحذرت الوزيرة، من "خطورة الموقف في ديسمبر ويناير المقبلين حال عدم الالتزام بالكمامة" قائلة: "لو لم نرتد الكمامة ستتضاعف أعداد الإصابات، والوفيات ستتضاعف 3 أضعاف، فديسمبر ويناير من الشهور التي تشهد زيادة في الوفيات في السنوات العادية ومع التزامن مع وجود وباء عالمي فالخطورة تكون أكبر"، مشيرة إلى أن أكثر الأماكن خطورة ويجب تجنبها هي المغلقة والتي يتحدث بها الناس بصوت عالي.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أن "القاهرة والجيزة والإسكندرية هي أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا، بجانب زيادة الإصابات في بعض الأماكن القروية"، مشيرة إلى أن "65% من الإصابات هم من التزموا بالجلوس داخل المنزل لفترات طويلة"، مشددة على ضرورة التهوية داخل المنزل، مع مراعاة أفراد الأسرة كافة الإجراءات الاحترازية.

وقالت، خلال كلمتها، إنه "على أصحاب الأعمال الدفع بنصف القوى العاملة فقط، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية"، قائلة: "عايزين نحافظ على عدم فقدان الوظائف، إحنا داخلين على فترة حرجة في العالم كله".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس السبت، عن خروج 133 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما أوضحت، أنه تم تسجيل 208 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، لافتة إلى وفاة 12 حالة جديدة.