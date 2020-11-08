“النقد”: لا نحتفظ بأيّ ودائع أو أموال تخص الأفراد

أكّدت مؤسسة النقد “ساما”، اليوم، أنها لا تحتفظ بأيّ ودائع أو أموال تخص الأفراد، ولا تقوم بإجراء عمليات نيابة عنهم أو لمصلحتهم.
وحذّرت المؤسسة، عبر حسابها في تويتر، من أن أيّ رسائل أو اتصالات ترد وتدّعي خلاف ذلك، فهي “تستهدف الاحتيال عليك والحصول على أموالك وبياناتك”.
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