شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: توجيهات بإلغاء مشروع «المدارس المستقلة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

صدرت توجيهات بإلغاء مشروع «المدارس المستقلة» والذي كان يهدف إلى إسناد المدارس الحكومية لمشغلين من ذوي الخبرة التربوية، في تجربة كانت ستطبق على 2000 مدرسة بشكل تدريجي.

وكشفت مصادر بحسب “المدينة” أن التوجيهات صدرت بإلغاء هذا المشروع بعد دراسات من عدة جهات أكدت عدم جدواه وبناء على ما تم الرفع به من وزارة التعليم.

جدير بالذكر ، أن المشروع تمت الموافقة عليه قبل 3 سنوات، لكنه لم يرَ النور في ظل المراجعات الشاملة لأهداف وأنظمة المشروع المختلفة، وكان يستهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثثمار في التعليم وتأسيس شركات جديدة في التعليم واندماج أخرى.