وصول وفد وزاري سعودي إلى بغداد لعقد اجتماعات اللجنة التنسيقية... فيديو

وضم الوفد السعودي وزراء الصناعة والثروة المعدنية، والنقل، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ورئيس الهيئة العامة للنقل، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والشركات السعودية في مختلف القطاعات.

وكان الجانبان السعودي والعراقي قد وقعا، في 20 تموز/يوليو الماضي، اتفاقيات في مجالات الاستثمار والطاقة والرياضة، فيما أعلن مجلس التنسيق السعودي - العراقي عن اتفاق على خطة المشاريع الاستثمارية المشتركة.

وأكد المجلس على الرغبة الجادة للارتقاء في العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون في كافة المجالات، كما ناقش مدى جاهزية المنفذ الحدودي "جديدة - عرعر"، لافتتاحه بعد التحقق من توفير جميع المتطلبات اللازمة.

​يشار إلى أن السعودية تتجه إلى استثمار مليون هكتار (الهكتار 10 آلاف متر مربع) من الأراضي العراقية، بهدف تحويلها إلى حقول ومزارع لتربية الأبقار والماشية والدواجن، ليكون بذلك أكبر مشروع استثماري زراعي في العراق على الإطلاق، ومن المتوقع، أن يقام المشروع في باديتي محافظات الأنبار غربي البلاد؛ وصولا إلى الجنوب في محافظة المثنى، ومحافظة النجف وحتى البصرة.