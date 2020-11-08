وأوضحت الوكالة الرسمية، أن "الزيارة تأتي في إطار الأعمال التحضيرية لانعقاد مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة وتمهيدا للاجتماع المرتقب بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي"، مشيرة إلى أن "الوفد السعودي سيلتقي خلال الزيارة، مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".
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وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، جدد تأكيده خلال اتصال هاتفي، من مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي، على "حرص المملكة على أمن العراق الشقيق واستقراره، وعلى تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات".
من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عقب زيارة إلى العاصمة العراقية، ولقائه الكاظمي "تجمعنا مع العراق روابط عميقة وراسخة"، مضيفا أنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي التحديات المشتركة للبلدين".
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة: وفد سعودي يزور العراق لتحضير اجتماع مرتقب للأمير محمد بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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