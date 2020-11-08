محمود عباس مهنئا بايدن: نتطلع للعمل معا من أجل السلام والاستقرار بالمنطقة

وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت، مساء أمس السبت، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد، بعدما حصل بايدن على أصوات من المجمع الانتخابي مكنته من الفوز، ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.
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