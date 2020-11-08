شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل شفاء 201 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر في إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الأحد، تسجيل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، مقابل شفاء 201 حالة ليصل إجمالي المتعافين إلى 131276، واستقرار حالات الوفاة عند 232 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات العزل الصحى فى غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعى والجسدى الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.