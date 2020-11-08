شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» توضح طريقة إلغاء بلاغ تغيب عامل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، اليوم الأحد ، عن طريقة إلغاء بلاغ تغيب عامل . وقال حساب العناية بالعملاء التابع للوزارة : ” يسمح بإلغاء بلاغ التغيب خلال 20 يوماً من تاريخ تقديم البلاغ من خلال الخدمات الالكترونية” . وأضاف : “بعد تجاوز 20 يوماً بإمكانك إلغاء بلاغ التغيب من مكتب العمل إدارة بلاغات التغيب”. جاء ذلك رداً على استفسار تلقاه الحساب من أحد المتابعين حول طريقة رفع بلاغ التغيب .

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