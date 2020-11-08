البرهان يهنئ بايدن وهاريس على فوزهما بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

وقال البرهان في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد "تهانينا للرئيس المنتخب بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا بفوزهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية".
وأضاف "تتطلع حكومة السودان إلى بناء شراكة تخدم مصالح البلدين وتعزز الاستقرار في السودان والمنطقة".
وأعلن بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".
وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.
وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.
ويأتي بايدن، في ظرف تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة صحية عامة منذ 100 عام، وأعمق ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى أزمة اجتماعية تعصف بالداخل الأمريكي بسبب العنصرية وحالات العنف المطبقة من قبل الشرطة، والتي لم تحل بعد.
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