شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى محمود عباس يهنئ جو بايدن برئاسة أمريكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس التهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في بيان صادر عن الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وقال عباس في البيان "أهنئ الرئيس المنتخب جو بايدن بفوزه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية للفترة القادمة". وأضاف "وأتطلع للعمل مع الرئيس المنتخب بايدن وإدارته".
وكان قد قال الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، إنه حقق نصرا ساحقا، مشيرا إلى أن رقم 74 مليون غير مسبوق فى تاريخ البلاد.
وأضاف بايدن في خطابه إلى الشعب الامريكى، أنه ترشح لإعادة الولايات المتحدة "محترمة مهابة مرة أخرى".
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