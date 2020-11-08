شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تلقى القبض على 3 إرهابيين نفذوا 13 عملية فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأحد، القبض على ثلاثة إرهابيين اشتركوا بتنفيذ 13 عملية ارهابية في كركوك، وذكر بيان لوكالة الاستخبارات تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه " تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وبعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود شبكة إرهابية داخل محافظة كركوك".

واوضح البيان، انه "وبعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم القاء القبض على ثلاثة إرهابيين من أفراد تلك الشبكة بعد دهم أحد أوكارهم ضمن محافظة كركوك، فضلا عن تأشر مطلوبيتهم وفق احكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وتابع، انه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بتنفيذهم 13 عملية ارهابية من زرع عبوات ناسفة و لاصقة استهدفت القوات الأمنية و المواطنين في عامي 2019و 2020"، مضيفا انه "تم ايداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".