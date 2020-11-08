شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات اليمن لمواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد اليمن لمواجهة احتمالات كبيرة بتفشى واسع لكورونا فى الموجة الثانية من الجائحة، وفى هذا الإطار أقرت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة كورونا، بروتوكول للتعامل مع هذا الوباء. وفق وكالة أنباء سبأ. يتضمن البروتوكول عددا من الاستراتيجيات نورد أبرزها فيما يلى:

ـ رفع جاهزية القطاع الصحي للاستجابة بشكل افضل للجائحة، والتوعية وتحضير المجتمع للتعامل مع احتمال تفشي الجائحة، إضافة الى التنسيق المستمر بين اللجنة العليا للطوارئ والسلطات المحلية، لإقرار سياسات موحدة.

ـ إعداد خطط للتعامل في حالة التفشي المحدود للوباء او في حالة التفشي الواسع للوباء، تشمل عمل المؤسسات العامة والخاصة والتعليم والمساجد والأنشطة الدينية وغيرها،

ـ تنظيم اعتماد الموازنات والمبالغ المالية المخصصة لمواجهة الوباء.

ـ التركيز على حماية الكادر الطبي وتنظيم سفر المواطنين من والى اليمن.

ـ تنفيذ استراتيجية التعامل مع احتمال تفشي الوباء، وفق أسس واضحة تضمن تلافي بعض الإشكاليات التي واجهت العمل في الفترة الماضية.

ـ إلزام الوزارات والجهات المختصة بمضاعفة التنسيق مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لرفع جاهزية القطاع الصحي لمواجهة احتمالية تفشي موجة ثانية من الوباء، بما في ذلك توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وتدريب وتاهيل المزيد من الكوادر الصحية.

يذكر أن وزير الصحة الصحة اليمنى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر باعوم حذر من ظهور حالات جديده لشلل الأطفال بعد أن تم السيطرة على الفيروس وإعلان اليمن خاليه منه عام 2006م معتبر هذا نتيجة حتمية لتلك الإشاعات اللا مسؤولة ضد لقاح الأطفال ومنع ميليشيا الحوثي الانقلابية لفرق التطعيم من الوصول إلى مديريات صعده.