شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار على شاب فلسطينى بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي النار صباح اليوم الأحد تجاه شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب منطقة الفوار جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت القناة 12 العبرية عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله إنه "تم اطلاق النار على الفلسطيني الذي حاول تنفيذ عملية طعن بالخليل"، دون وقوع إصابات في صفوف قواتنا"، وذكر الجيش أنه تم "تحييد" المهاجم.وذكرت مصادر فلسطينية أن المواطن علي سليمان ابو علي عمرو (40 عاما) من منطقة دورا أصيب بالرصاص في قدمه قبل أن يقوم الجنود الإسرائيليون باعتقاله.

وفي حادث منفصل، أغلقت القوات الإسرئيلية صباح اليوم حاجز قلنديا العسكري شمال القدس للاشتباه بوجود جسم متفجر في محيطه.