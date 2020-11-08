شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عملية أمنية لتطهير جبال "مكحول" شمال صلاح الدين بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الحشد الشعبي العراقي اليوم الأحد، انطلاق عملية عسكرية مشتركة لتطهير جبال مكحول شمال صلاح الدين، وذكر إعلام الحشد الشعبي - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "عملية أمنية مشتركة انطلقت صباح اليوم، لتفتيش وتطهير جبال مكحول شمال محافظة صلاح الدين". وأضاف أن "العملية تتم بمشاركة قيادة عمليات صلاح الدين للحشد والقطعات الملحقة بها متمثلة بالالوية، ومفارز المعاونيات والمديريات الساندة في الهيئة، وقطعات من الجيش العراقي، والشرطة الاتحادية ، والرد السريع ، وبغطاء جوي من طيران الجيش"، موضحا أن العملية تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار وتدمير أوكار الإرهاب، والقبض على المطلوبين وتسليمهم للعدالة .



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