شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اليمن يهنئ جو بايدين بالفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث رئيس اليمن عبدربه منصور هادى، برقية تهنئة للرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن، هنأه فيها بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في بلاده.وفق وكالة الأنباء اليمنية .

وأشاد عبد ربه في برقيته بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، مؤكداً تطلعه لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين .

وعبر رئيس اليمن في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أصدق التهاني واطيب التبريكات لفخامته بهذه المناسبة .. متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الامريكية الصديق التقدم والازدهار.

وقد توالت ردود الأفعال في العالم العربي على فوز الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد منافسه شرسه مع غريمه الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات التي بدأت الثلاثاء الماضي، وأعلنت نتائجها وسائل إعلام أمريكية بفوز "جو" بفارق كبير عن الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول رئيس وقائد عربي يقدم التهانئ إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية باللغة العربية.

وقال المتحدث باسم الجمهورية في بيان نشره على صفحته بمواقع التواصل: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس التهنئة الي جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الامريكية وذلك بعد اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية.

وأضاف بسام راضي: "أكد الرئيس في هذه المناسبة علي التطلع للتعاون والعمل المشترك من اجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.