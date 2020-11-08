شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه تمت مراجعة أعداد الوفيات والمتعافين، منذ ظهور المرض وحتى الآن، وأوضحت الوزارة، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الأربعاء الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 49 في الخرطوم وباقي الحالات في ولاية الجزيرة (وسط السودان). وأضافت أنه بعد مراجعة أعداد الوفيات يصبح العدد الإجمالي 1115 وفاة، بزيادة 278 حالة عن آخر إحصاء، وعدد المتعافين 9484 بزيادة 2720 حالة، وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و996 حالة.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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