جو بايدن في خطاب النصر: نحن مطالبون ببناء العدالة والقضاء على العنصرية

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن؛ في خطاب النصر، الفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية، بالقول: “شعب هذه البلاد قال كلمته”.

وتعهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن؛ أمام أنصاره في ويلمينغتون ديلوير، بأن يكون أميركياً يوحّد الجميع ويسعى لأن يحظى بثقة الجميع.

وأضاف، أنه يتفهم خيبة أمل الذين صوتّوا لترامب؛ مشيراً إلى أن جزءاً من التفويض الذي أُعطي له هو أن نتعاون كجمهوريين وديموقراطيين من أجل رفعة أميركا.

وحول أزمة كورونا، أكّد بايدن أنه سيباشر من الإثنين، تشكيل لجنة من الخبراء للتعامل مع فيروس كوفيد-19، مضيفاً: “نحن مطالبون بالعمل لاحتواء فيروس كوفيد، وبناء العدالة والقضاء على العنصرية”.

هاريس: فجر أميركي جديد

من جانبها، قالت نائبة الرئيس الأميركي المنتخب كاميلا هاريس؛ في خطاب النصر، إنهم منحوا فجراً جديداً للولايات المتحدة.

وأضافت هاريس؛ في كلمتها: “لقد حميتم نزاهة ديموقراطيتنا بفضل مشاركتكم القياسية في الانتخابات، لقد اخترتم الأمل والوحدة والكرامة والعلم والحقيقة”.

وأهدت هاريس؛ فوزها للنساء الأميركيات من مختلف الأعراق، مؤكدةً لكل الأميركيين: “أياً كان مَن صوّتم له؟ فسنكون نزهاء وموالين لكم جميعاً.