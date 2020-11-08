“الحج والعمرة” توضح مدى إمكانية نقل تصريح العمرة من شخص لآخر

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يمكن للشخص نقل تصريح العمرة الخاص به إلى شخص آخر.

ورد حساب مركز خدمات المُستفيدين بوزارة الحج والعمرة، على استفسار بشأن مدى إمكانية نقل تصريح العمرة من شخص لآخر، حيث بيّن أن الأمر غير مسموح به.