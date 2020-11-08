شكرا لقرائتكم خبر عن «الخثلان» يوضح حكم تأدية الصلاة قبل دخول وقتها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح رئيس الجمعية الفقهية السعودية الشيخ سعد الخثلان، حكم تأدية صلاة الفريضة قبل دخول وقتها بـ5 دقائق.
وقال “الخثلان” في لقاء مع برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” إنه لا يجوز تأدية صلاة الفريضة قبل دخول وقتها، ويجب على من فعل ذلك إعادتها لكونها صلاة غير صحيحة بالإجماع.
وأكد أنه يجب تأدية الصلاة في وقتها مصداقاً لقوله تعالى: “إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً”.
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