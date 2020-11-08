شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يكشف عن خريطة الأمطار المتوقعة خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني ، اليوم الأحد ، عن توقعاته لهطول الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة .
وقال الحصيني ، عبر تغريدة على حسابه بتويتر : ” توقعات الأمطار خلال”36″ساعة قادمة -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد
من اليوم الأحد 3/22هـ إلى صباح الاثنين على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وحائل والشمالية وتبوك والقصيم والجوف وشمال الشرقية” .
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، جازان، عسير، الباحة ، تبوك).
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