وقال بن جاسم، عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام": "صوره تجمعني مع الأمير الوالد وبايدن"، مثيرا بذلك نحو 8 آلاف تفاعل بعد نحو 9 ساعات فقط على نشر الصورة.
وكان الشيخ القطري قد نشر سلسلة تغريدات في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قال فيها: "الشواهد المتعلقة بالانتخابات الأمريكية تشير إلى أن جو بايدن المرشح الديمقراطي سيفوز، بالرغم أني لا أستبعد العكس وأن يظل الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في البيت الأبيض لأربع سنوات أخرى.. إن كلا الرجلين لديهما خطط وسياسات تجاه منطقتنا الخليجية والإقليمية".
وتابع رئيس وزراء قطر الأسبق قائلا: "كما قلت سابقا على يقين بأننا في المنطقة لا توجد لدينا لا خطط ولا سياسات للمرحلة القادمة؛ ذلك لأن سياساتنا تبنى على من سيكون في البيت الأبيض وهذا رهان قصير المدى".
كانت هذه تفاصيل خبر حمد بن جاسم يعلق على فوز بايدن بصورة تثير تفاعلا على مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.