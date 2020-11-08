شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سقوط أمطار فى السعودية والبحرين والعظمى بالكويت 33 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دول لخليج حالة طقس متباينة من درجات الحرارة اليوم، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية فى تقريرها عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية، وفى الامارات غائما جزئياً إلى غائم أحياناً ً، وفى البحرين سقوط أمطار، والعظمى فى الكويت 33 أما فى سلطنة عمان الكبرى 31.





السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول امطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، جازان، عسير، الباحة ، تبوك).

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 16-42 كم ساعة على الجزء الجنوبى شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالى بسرعة 15-40 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل مترين ونصف جنوبا ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج جنوبا ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 14-36 كم ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الشرقية والغربية مع فرصة سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم س أحياناً.

ويكون الموج فى الخليج العربى متوسطا ..ويحدث المد الأول عند الساعة 16:26 والمد الثانى عند 09:26 والجزر الأول عند الساعة 09:42 والجزر الثانى عند الساعة 00:49 .

وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 13:32 والمد الثانى عند الساعة 04:03 والجزر الاول عند الساعة 08:09 والجزرالثانى عند الساعة 20:42 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 34 22 75 30 دبــى 33 22 65 30 الشارقة 36 19 70 25 عجمان 35 21 75 30 أم القيوين 35 19 75 25 رأس الخيمة 34 15 80 20 الفجيرة 30 23 70 50 العين 32 22 70 25 ليوا 34 22 65 20 الرويس 32 18 80 20 السلع 32 18 80 25 دلما 32 27 75 50 طنب الكبرى 33 28 80 35 طنب الصغرى 33 28 80 35 أبو موسى 32 28 75 30 .

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الأحد فى مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى معتدلا، مع تشكل الغيوم فى بعض الأحيان، تتخللها فرصة لتساقط أمطار متفرقة خفيفة خاصة على المناطق البحرية فى وقت لاحق.

الرياح جنوبية شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 12 إلى 17 عقدة مع هبات قد تصل إلى 25 عقدة أحيانا.

كما تحذر إدارة الارصاد الجوية من من هبات قوية السرعة.

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ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين عند السواحل ومن 2 إلى 4 اقدام فى عرض البحر قد يصل إلى 6 أقدام أثناء الهبات.

درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 30%.

أعلى مد فى الساعة 10:50 مساء وفى 9:33 صباحاً وأدنى جزر فى الساعة 4:17 مساء وفى الساعة 4:40 صباحاً.

شروق الشمس فى تمام الساعة 5:52 صباحاً والغروب عن الساعة 4:51 مساء.

سلطنة عمان

سيكون الطقس نهاراً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة العظمى 31°م وهى مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 23°م وهى مشابهة لليلة أمس.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 33 °ﻡ

نهارًا

غائم جزئيا إلى غائم و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

ليلًا

غائم جزئيا إلى غائم و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف .