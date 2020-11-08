نائب لبناني ينشر صورة مع بايدن بعد فوزه برئاسة الولايات المتحدة

وأظهرت الصورة المنشورة كل من النائب اللبناني وليد جنبلاط والسفيرالأمريكي السابق في لبنان جيفري فيلتمان والمرشح الديمقراطي الفائز بالرئاسة الأمريكية جو بايدن.
وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.
ويأتي بايدن، في ظرف تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة صحية عامة منذ 100 عام، وأعمق ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى أزمة اجتماعية تعصف بالداخل الأمريكي بسبب العنصرية وحالات العنف المطبقة من قبل الشرطة، والتي لم تحل بعد.
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