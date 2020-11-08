شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 15 من المليشيات الحوثية إثر تجدد المواجهات مع الجيش اليمنى فى تعز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمني، مقتل 15 عنصرًا من ميليشيا الحوثي، وإصابة آخرين، لم يتم إحصاؤهم بعد، بعد تجدد المواجهات فى جبهة مقبنة غربى محافظة تعز.
وقال قائد عسكرى - فى تصريحات نقلها الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) - إن المواجهات اندلعت فى منطقتى البركنة وقرية القضاة عزلة العبدلة، التى حاولت الميليشيا الوصول إليها، مضيفا أن المواجهات جاءت بعد قصف مدفعى عنيف شنته الميليشيا الحوثية على مجموعة من القرى والتجمعات الآهلة بالسكان.
وأشار إلى استمرار الحوثيين فى انتهاك حقوق المدنيين، وكان آخرها تفجير منزل مواطن فى محلة القضاة قرية العارضة مديرية مقبنة.
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