شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة الموريتانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 إصابات بفيروس كورونا المستجد، وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى موريتانيا، بلغ 7 آلاف و 814 إصابة، فيما استقر إجمالى حالات الوفيات عند 165 حالة وفاة.

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