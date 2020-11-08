عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسريبات جديدة عن مواصفات هاتف شاومي Mi 11

الأحد 8 نوفمبر 2020

الخليج 365

كشف مسرب تقني صيني، تفاصيل جديدة حول الكاميرا الجبارة المنتظرة لهاتف شاومي Xiaomi Mi 11، وعلى ما يبدو، سيحطم الجهاز الرقم القياسي لعدد الميغابكسل التي يمكن أن يضمها هاتف ذكي واحد حتى الآن.



ووفقًا للمعلومات الواردة من تغريدة شاركها المسرب التقني Digital Chat Station على تويتر، سيتلقى Xiaomi Mi 11 مستشعرًا إضافيًا بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا مع 0.8 ميكرومتر بكسل.

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ومن المرجح أن تبلغ دقة المستشعر الرئيس للهاتف الذكي 108 ميغابكسل، أي أن الدقة الإجمالية لوحدتي كاميرا Xi المنتظر ستكون 156 ميغابكسل.

كما كشفت نتائج اختبار هاتف Xiaomi Mi 11 على منصة الأداء Geekbench، عن تشغيله بمعالج Snapdragon 875 المقترن بذاكرة عشوائية تبلغ 6 غيغابايت، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 11، حسبما نقل تقرير موقع gizmochina.

كما لا يوجد ما يشير لاسم هذا الطراز ذات الكاميرات المطورة، لكن تشير التوقعات أنه سيكون Xiaomi Mi 11 Pro.

أخيرًا، من المتوقع إطلاق سلسلة الهواتف الجديدة في يناير أو على الأكثر في شباط/فبراير 2021، ستكون من أوائل الهواتف التي تمتلك شريحة كوالكوم الجديدة 5 نانومتر.