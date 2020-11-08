شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تنقذ 52 مهاجرًا غير شرعى وتوقف 7 مهربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذت وحدات من خفر السواحل التونسى 52 مهاجرًا غير شرعي، ويوقف 7 مهربين فى عمليات مختلفة، بمحافظة صفاقس جنوب البلاد، بحسب وكالة الانباء السعودية .

وأفاد الناطق الرسمى باسم وزارة الدفاع التونسية، محمد زكري، اليوم، أن وحدات من خفر السواحل، أنقذت 24 مهاجرًا غير شرعي، كانوا على متن قارب على وشك الغرق وسط البحر بشواطئ منطقة اللوزة بشمال مدينة صفاقس، وهم فى طريقهم لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضى الأوروبية.

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فى ذات السياق أنقذت وحدات أخرى من خفر السواحل التونسية 28 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات افريقية مختلفة، تعطل قاربهم وسط البحر على بعد 70 كيلومتر من بلدة العطايا بجزيرة قرقنة.

من جهة اخرى أوقفت وحدات من خفر السواحل 7 مهربين كانوا على متن مركب صيد، محملين بمواد تهريب، وهم وسط البحر قبالة جزيرة قرقنة بمحافظة صفاقس .