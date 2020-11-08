خفر السواحل الموريتانى يمنع 210 مهاجرا من السفر إلى أوروبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت السلطات الأمنية الموريتانية ، بمدينة نواذيبو شمال البلاد، 210 من المهاجرين غير الشرعيين، من جنسيات افريقية مختلفة، كانوا يعتزمون التوجه نحو الأراضى الأوروبية ، بحسب وكالة الانباء السعودية.
وأفاد مصدر امنى موريتانى فى تصريح له، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء، أنه تم إيقاف المجموعة المهاجرة على دفعتين ، حيث أوقفت وحدات من حرس الحدود البحرى 108 من المجموعة فى عرض البحر، وهم فى طريقهم إلى الأراضى الأوروبية، فيما اوقفت عناصر من الشرطة المجموعة الثانية وتضم 102 من المهاجرين، وهم يستعدون لمغادرة مدينة نواديبو نحو أوروبا.
وأضاف أن السلطات الأمنية الموريتانية بدأت فى ترحيل هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم.
يذكر أنه تم، خلال الأسابيع الأخيرة، إيقاف مئات المرشحين للهجرة السرية من أفريقيا جنوب الصحراء، فى عرض السواحل الموريتانية الشمالية، وهم طريقهم إلى أوروبا.
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