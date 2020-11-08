شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل المغربى ينتقد عرقلة جبهة البوليساريو حركة النقل بين المغرب وموريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد العاهل المغربى محمد السادس، إقدام جبهة البوليساريو منذ أكثر من أسبوعين على عرقلة حركة النقل بين المغرب وموريتانيا عبر منطقة المعبر الحدودى الكركارات.

وألقى العاهل المغربى كلمة بمناسبة مرور 45 عاما على المسيرة الخضراء التى استعاد فيها المغرب إقليم الصحراء الغربية من الاستعمار الإسبانى قبل أن تتأسس جبهة البوليساريو فى عام 1976 وتطالب بانفصال الإقليم الغنى بالثروة السمكية والفوسفات .

وقال "نؤكد رفضنا القاطع، للممارسات المرفوضة، لمحاولة عرقلة حركة السير الطبيعي، بين المغرب وموريتانيا، أو لتغيير الوضع القانونى والتاريخى شرق الجدار الأمني، أو أى استغلال غير مشروع لثروات المنطقة".

وأظهرت مقاطع مصورة على الانترنيت صورا لنشطاء صحراويين فيما يبدو, وهم يمنعون مرور شاحنات النقل الدولى المحملة بالبضائع والسلع والمواد الاستهلاكية عند معبر الكركارات الحدودي, مما يشل الحركة التجارية بين المغرب ودول أفريقيا جنوب الصحراء بصفة عامة.

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ويعتبر النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو من أقدم النزاعات المسلحة فى افريقيا وفشلت كل جهود الأمم المتحدة للسلام بين الطرفين لكنها نجحت فى وقف إطلاق النار بينهما فى العام 1991.

ويقترح المغرب مبادرة الحكم الذاتى للإقليم تحت السيادة المغربية, بينما ترفضها جبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر مطالبين بالاستقلال التام عن المغرب.

وقال العاهل المغربى إن المغرب "سيبقى،إن شاء الله، كما كان دائما، متشبثا بالمنطق والحكمة؛ بقدر ما سيتصدى، بكل قوة وحزم، للتجاوزات التى تحاول المس بسلامة واستقرار أقاليمه الجنوبية".

وأضاف أن المغرب "يؤكد التزامه الصادق، بالتعاون مع معالى الأمين العام للأمم المتحدة، فى إطار احترام قرارات مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل نهائي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي".