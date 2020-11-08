شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تستقبل وزير الداخلية الفرنسى فى زيارة تستمر يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وزير الداخلية الفرنسى جيرالد درمانان، إلى الجزائر فى زيارة رسمية تدوم يومين. وكان فى استقبال الوزير الفرنسى بمطار هوارى بومدين من طرف رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عياش هواري. Advertisements ومن المقرر أن يجرى درمانان مباحثات مع المسؤولين الجزائريين خلال زيارته تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين.

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