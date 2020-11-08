شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يهنيء بايدن وهاريس على فوزهما فى الانتخابات الامريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم مصطفى الكاظمى رئيس وزراء العراق التهنئة إلى جو بايدن ونائبته كاملا هاريس على فوزهما فى انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة . وقال الكاظمى على تويتر "اتطلع الى تقوية الروابط الاستراتيجية بين بلدينا نحو مستقبل مبنى على الاحترام المتبادل وقيم التعاون المشترك والوثيق من اجل تجاوز التحديات ودعم السلم والامن، وتحقيق الاستقرار والازدهار".

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