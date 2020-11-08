الشباب يهزم الفتح بثلاثية

قلب “الشباب” تأخره بهدف أمام نظيره “الفتح”، إلى انتصار ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ختام الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، جولة “لنلهم العالم بقمّتنا”، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.
بتلك النتيجة قفز “الشباب” للمركز الثاني برصيد 10 نقاط، متساوياً مع “الهلال” (المتصدر) بفارق الأهداف لصالح الهلال.
أحرز لاعب “الفتح” سفيان بن دبكه هدف “الفتح” من ركلة جزاء عند الدقيقة 37 من الشوط الأول، وعادل لـ”الشباب” اللاعب تركي العمار (هدفين عند الدقائق 74، 96) وأضاف هدف “الشباب” الثالث فابيو مارتينيز 78.
وشهد اللقاء خروج لاعب “الفتح” حسن الحبيب عند الدقيقة 84 بالبطاقة الحمراء.
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