شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون بادروا لإطفاء الحريق.. اشتعال سيارة مواطنة بعد اصطدامها بكتلة خرسانية بالخبر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لاحتراق سيارة مواطنة في أحد شوارع الخبر بالمنطقة الشرقية، بعد اصطدامها بكتلة خرسانية. ووثق المقطع مبادرة المواطنين للمساعدة في إطفاء الحريق، فيما تمكن أحد الشباب المتواجدين في الموقع من استخراج حقيبة كان تطالب بها الفتاة صاحبة السيارة أثناء الحريق.

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