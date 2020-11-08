شكرا لقرائتكم خبر عن للأسبوع الثاني.. انخفاض قيمة صفقات السوق العقارية للقطاعين السكني والتجاري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سجل نشاط السوق العقارية المحلية، انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي، وصلت نسبته خلال الأسبوع الماضي إلى 5.3 %، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 34.2 %، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.9 مليار ريال.

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وبحسب “الاقتصادية”، فقد شمل الانخفاض كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل ارتفاعا طفيفا بالنسبة إلى القطاعين الزراعي والصناعي، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا وصلت نسبته إلى 4.0 %، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.1 %، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.1 مليار ريال “73.4 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”.

كما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا بنسبة 11.8 %، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 71.1 %، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 573 مليون ريال “19.8 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”.

بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.7 %، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 64.1 %، واستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند 199 مليون ريال “6.9 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”.