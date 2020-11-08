هنية يطالب بايدن بإلغاء قرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل

ونقل موقع "المركز الفلسطيني للإعلام" عن بيان لهنية أن: "السياسات الظالمة لشعبنا جعلت من الولايات المتحدة شريكا في الظلم والعدوان، وأضرّت بحالة الاستقرار في المنطقة والعالم، وحالت دون القدرة الأمريكية أن تكون طرفا مركزيا في حل النزاعات".
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وحث القيادي الفلسطيني الإدارة المنتخبة على التراجع "عما يسمى صفقة القرن وإلغاء قرار اعتبار القدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها بشكل يخالف كل المواقف والقرارات الدولية".
وطالب هنية بإنهاء كافة القرارات المتعلقة بـ"محاولات تصفية قضية اللاجئين خاصة تقليص الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في محاولة إنهائها".
وشدد هنية على أن "الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله وكفاحه بكل الوسائل المشروعة لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال والعودة".
واستطرد رئيس المكتب السياسي لحماس قائلا: "سنواصل السير وبقوة في تعزيز مسار الوحدة الوطنية والتقارب الفلسطيني الداخلي لمواجهة التحديات كافة الساعية لتصفية القضية الفلسطينية والعمل لتحقيق أهداف شعبنا وتطلعاته الوطنية".
وأعلنت وسائل الإعلام الرئيسية في الولايات المتحدة اليوم السبت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، وخسارة منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.
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