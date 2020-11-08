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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السودانية تهنئ جو بايدن بفوزه في الانتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم رئيس حكومة السودان، عبد الله حمدوك التهانئ إلى الديمقراطي جو بايدن، بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم السبت، وفق تغريدة لحمدوك على تويتر.
وكتب رئيس الحكومة السودانية: نيابةً عن شعبنا، أُهنّئ الرئيس المُنتخب جوزيف بايدن ونائبته كمالا هاريس على انتخابهما. نتطلع للعمل معهما لمواصلة بناء جسور الصداقة والتعاون بين شعبينا وبلدينا.".
تغريد رئيس حكومة السودان
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