شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السودانية تهنئ جو بايدن بفوزه في الانتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم رئيس حكومة السودان، عبد الله حمدوك التهانئ إلى الديمقراطي جو بايدن، بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم السبت، وفق تغريدة لحمدوك على تويتر.

وكتب رئيس الحكومة السودانية: نيابةً عن شعبنا، أُهنّئ الرئيس المُنتخب جوزيف بايدن ونائبته كمالا هاريس على انتخابهما. نتطلع للعمل معهما لمواصلة بناء جسور الصداقة والتعاون بين شعبينا وبلدينا.".