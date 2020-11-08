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شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن راشد يهنئ جو بايدن بالفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التهانئ إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم السبت.
وكتب حاكم دبي على تويتر: " تهانينا للرئيس المنتخب ال46 للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس بفوزهم بالانتخابات الأمريكية الرئاسية. علاقاتنا منذ خمسة عقود راسخة واستراتيجية مع الولايات المتحدة.. وتمنياتنا لهذه العلاقة المزيد من التقدم والرسوخ مع الرئيس المنتخب الجديد".
تغريدة حاكم دبي
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