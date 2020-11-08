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الشيخ محمد بن زايد يهنئ جو بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإمارانية، التهانئ إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم السبت.

وكتب ولي عهد أبوظبي على تويتر: " خالص التهاني إلى جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وإلى كامالا هاريس نائبة الرئيس، وأصدق الأمنيات بالتوفيق لهما في تحقيق مزيد من التقدم للشعب الأميركي الصديق، الإمارات وأمريكا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف إستراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة.

 


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